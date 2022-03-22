В Краснодаре на ЧР по плаванию спортсмены Самарской области завоевали 9 медалей

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В Краснодаре прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.



В соревнованиях приняли участие 188 спортсменов из 34 субъектов Российской Федерации. По итогам состязаний пловцы Самарской области завоевали 9 медалей:

Золотые медали:

Пульвер Кирилл (класс S4-S5, 50 м вольный стиль);

Пульвер Кирилл (класс S5, 200 м вольный стиль);

Пульвер Кирилл (класс S4-S6, 100 м вольный стиль);

Серебряные медали:

Запевалова Марина (класс SB7-SB9, 100 м брасс);

Пульвер Кирилл (класс S1-S7, 50 м баттерфляй);

Бронзовые медали:

Ленский Вячеслав (класс SB4-SB6, 100 м брасс);

Пульвер Кирилл (класс S4-S5, 50 м на спине);

Ленский Вячеслав (класс S6-S8, 100 м на спине);

Сухарев Сергей (класс S7-S8, 100 м вольный стиль).

Фото: минспорт СО