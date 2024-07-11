27 июля В Камышле в 5-й раз состоится экстремальный фестиваль «Ты-герой!» Это крутой забег с препятствиями в живописном уголке Самарской области!
Выйди из зоны комфорта!
Собери свою команду! Почувствуй плечо друга!
Проверь себя на прочность и испытай массу положительных эмоций в команде единомышленников!
Поверь, что для тебя нет ничего невозможного!
Начало фестиваля в 11-00 часов.
Регистрация команд с 9-30 ч.
Для участия в фестивале приглашаются команды. Возраст участников старше 18 лет.
Заявки принимаются по тел.: 89277647073