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27 июля В Камышле в 5-й раз состоится экстремальный фестиваль «Ты-герой!» Это крутой забег с препятствиями в живописном уголке Самарской области!



Выйди из зоны комфорта!

Собери свою команду! Почувствуй плечо друга!

Проверь себя на прочность и испытай массу положительных эмоций в команде единомышленников!

Поверь, что для тебя нет ничего невозможного!



Начало фестиваля в 11-00 часов.

Регистрация команд с 9-30 ч.



Для участия в фестивале приглашаются команды. Возраст участников старше 18 лет.

Заявки принимаются по тел.: 89277647073