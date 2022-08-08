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В губернии прошел легкоатлетический кросс среди сотрудников ОВД
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В губернии прошел легкоатлетический кросс среди сотрудников ОВД

8 августа 2022 17:29
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К участию были допущены более 100 сотрудников, которых разделили на три возрастных группы.

На территории лыжной базы «Динамо» прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу среди служб и подразделений территориальных ОВД Самарской области.

К участию были допущены более 100 сотрудников, которых разделили на три возрастных группы. Также были и командные забеги.

Целью этого мероприятия стало повышение уровня физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, пропаганда физической культуры и спорта среди личного состава.

Ежегодно самые выносливые и быстрые полицейские из всех подразделений показывают свои силы на дистанциях от одного до трёх километров. Соревнуются как новички, так и постоянные участники ведомственных легкоатлетических мероприятий.

По результатам упорной борьбы призеры соревнований отмечаются дипломами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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