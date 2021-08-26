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В ГУ МВД СО прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова
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В ГУ МВД СО прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова

26 августа 2021 15:50
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Свое умение вести прицельную стрельбу показали порядка 100 сотрудников ОВД.

В рамках спартакиады ГУ МВД России по Самарской области состоялись соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия - автомата Калашникова.

В состязаниях приняли участие команды из подразделений и территориальных органов внутренних дел Самарской области. В первую и вторую группу вошли команды территориальных подразделений ОВД Самарской области, в третью подразделения областного главка.

Свое умение вести прицельную стрельбу показали порядка 100 сотрудников ОВД. Среди участников стрельб были и руководители подразделений. Программа соревнований включает в себя стрельбу из автомата Калашникова калибра 5,45 мм из положения стоя, с колена, лежа. Расстояние до мишени - 100 метров. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными участниками.

Как рассказал заместитель начальника УРЛС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы

Дмитрий Баев: "Стрелять из автоматического оружия должен уметь каждый сотрудник органов внутренних дел. Для этого ежемесячно проводятся учебные стрельбы".

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом.  Среди команд 1 группы первое место заняла команда О МВД России по г. Жигулевску, 2 группы – команда МО МВД России «Нефтегорский» и 3 группы команда Управления по контролю за оборотом наркотиков  ГУ МВД России по Самарской области. Также победители были определены и в личном зачете. Сотрудники, которые показали лучшие результаты будут защищать спортивную честь ГУ МВД России по Самарской области на федеральном уровне.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: автомат Калашникова МВД СО соревнования

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