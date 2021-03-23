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В Гимнастраде будут участвовать команды из Самарского института культуры

23 марта 2021 11:52
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К участию в Гимнастраде присоединились команды из Самарского института культуры

В Самарской области продолжается подготовка команд к участию в Гимнастраде – общероссийском фестивале гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений. Заявки на участие готовят команды школьников, студентов вузов, спортсменов. В Самаре свои номера начали репетировать студенты института культуры.

Специальный номер готовит хореографический коллектив «Пляски», в нем сочетаются и элементы современного танца, и гимнастики - мостик, колесо, перекат, прыжок.  «Готовили мы его усердно, кропотливо. Каждый внёс свой вклад в этот номер. Поначалу это, конечно, всё сложно, но это техника. Это всё нарабатывается: постоянные, ежедневные тренировки, усилия, вклад - эмоциональный, физический», - делится участница коллектива Анастасия Блинова.

Испытать себя решил и коллектив народного танца «Волжские узоры». Художественный руководитель ансамбля Алексей Шишкин уверен, что региональные особенности русского танца в номере их команды обязательно будут заметны: «Коллектив, представляющий регион, должен показывать, прежде всего, свой регион. У нас есть своя специфика - волжская, которая присутствует в этой композиции».

Напомним, Гимнастраду проводит Международная академия спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.  Цели проекта — популяризировать здоровый образ жизни, занятия гимнастикой. Еще одна задача – сформировать сборную команду России для участия в международном финале Гимнастрады.

Решение о том, что Гимнастрада будет проводиться в Самарской области, было принято по итогам встречи Губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер – Усмановой.

Первый этап заочный – команды готовят видеоролик показательного выступления и направляют его в оргкомитет. Затем участников ждут очные соревнования – это второй этап на уровне региона. Сильнейшие отправятся в Москву на всероссийский финал, который пройдет с 17 по 21 июня.

«Для нас это особая честь - принимать участие в таком значимом мероприятии и выставить целых два коллектива. Я думаю, что у нас в институте культуры хореография на очень высоком уровне. Нам не будет стыдно за наши коллективы, которые с радостью примут участие в региональном этапе, а если повезет - и в федеральном тоже», - отметила и.о. ректора Самарского государственного института культуры Ольга Наумова.

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