В Дне ходьбы в Отрадном приняли участие более 1000 человек

День ходьбы - ежегодный спортивный праздник, который проходит при поддержке Олимпийского комитета России. Центральный старт в нашем регионе проходил в Отрадном. Любители здорового образа жизни прошли дистанцию в 2 километра. Организаторы определили победителей в номинациях:
юный участник: Василиса Зыбанова, 2 месяца
опытный участник: Клавдия Степановна Долматова, 92 года
массовая колонна: школа №10
физкультурная колонна: спортивная школа г.о. Отрадный
креативная колонна: гимназия г.о. Отрадный
яркая колонна: "Движение первых"
музыкальная колонна: школа №8
массовая семейная колонна: семья Ивановых
надежда: клуб любителей бега и ходьбы "Надежда"
дружба: клуб ходьбы "Дружба"