В Дне ходьбы в Отрадном приняли участие более 1000 человек

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День ходьбы - ежегодный спортивный праздник, который проходит при поддержке Олимпийского комитета России. Центральный старт в нашем регионе проходил в Отрадном. Любители здорового образа жизни прошли дистанцию в 2 километра. Организаторы определили победителей в номинациях:



юный участник: Василиса Зыбанова, 2 месяца



опытный участник: Клавдия Степановна Долматова, 92 года



массовая колонна: школа №10



физкультурная колонна: спортивная школа г.о. Отрадный



креативная колонна: гимназия г.о. Отрадный



яркая колонна: "Движение первых"



музыкальная колонна: школа №8



массовая семейная колонна: семья Ивановых



надежда: клуб любителей бега и ходьбы "Надежда"



дружба: клуб ходьбы "Дружба"