В декабре в Самарской области пройдут турниры, соревнования и фестивали по физкультуре в формате онлайн

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттиазот избавился от заокеанских руководителей
Тольяттиазот избавился от заокеанских руководителей
Сбер поддерживал и продолжит поддерживать совместные проекты с СамГМУ на стыке медицины, цифровизации и современных технологий.
Ольга Голодец выступила на открытии проекта «Точка кипения» в СамГМУ
Возбуждено уголовное дело.
Жительница Жигулевска жестоко избила своего грудного сына
Они направлены на воспитание у людей стремления к здоровому образу жизни, укрепление здоровья участников и популяризацию спорта.
В декабре спортивные турниры, соревнования и фестивали в Самарской области пройдут в онлайн-формате
В Самаре за сутки заболели 364 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Команда Сбера рассказала о своей первой климатической стратегии, представила цели Сбера в области ESG до 2023 года в части климата.
Сбер рассказал инвесторам о своей ESG-трансформации
Каждый второй россиянин — за то, чтобы вопрос введения QR-кодов для привитых от коронавируса решался на референдуме
Каждый второй россиянин — за то, чтобы вопрос введения QR-кодов для привитых от коронавируса решался на референдуме
В Самаре упавшие деревья на улице Дыбенко перекрыли движение
В Самаре упавшие деревья на улице Дыбенко перекрыли движение
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.98
-0.61
EUR 84.48
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В декабре в Самарской области пройдут турниры, соревнования и фестивали по физкультуре в формате онлайн

30 ноября 2021 11:48
183
В декабре в Самарской области пройдут турниры, соревнования и фестивали по физкультуре в формате онлайн

В Самарской области в условиях действия ограничительных мер проводятся спортивные мероприятия, организаторы которых учитывают санитарно-эпидемиологические требования. Они направлены на воспитание у людей стремления к здоровому образу жизни, укрепление здоровья участников, популяризацию спорта.

До 3 декабря в регионе продлится онлайн-фестиваль среди лиц старшего возраста Самарской области «Шагаем к долголетию!». Спортивное мероприятие нацелено на повышение уровня физической подготовленности людей, пропаганду здорового образа жизни, создание условий, мотивирующих к занятиям физкультурой. Участниками его стали жители региона в возрасте от 60+, имеющие медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом.

До 4 декабря на онлайн-площадках Ассоциации «Самарская федерация ушу» будет продолжаться областной фестиваль «Здоровье пожилых: перезагрузка». Его цели - популяризация здорового образа жизни среди старшей возрастной группы, привлечение пенсионеров к регулярным занятиям физкультурой и спортом, повышение качества их жизни, укрепление здоровья. На фестивале  могут выступать граждане России в возрасте от 50 лет, проживающие в регионе.

5 декабря пройдут онлайн-соревнования Самарской области по быстрым шахматам среди лиц старшего возраста в 2021 году. Турнир проводится для повышения мастерства спортсменов, определения сильнейших шахматистов, обеспечения занятости населения и популяризации шахмат. К участию допускаются жители региона в возрасте от 65 лет и старше, имеющие спортивный разряд не выше кандидата в мастера спорта России.

До 8 декабря в регионе продлится первый этап фестиваля по художественной гимнастике «Шаги к успеху» в 2021 году. Второй этап турнира запланирован в формате видеоконференции. Во время мастер-классов свое мастерство продемонстрируют команды по художественной гимнастике.

До 8 декабря 2021 года будет продолжаться региональный онлайн-фестиваль по технике северной ходьбы «Здоровое движение!». Мероприятие организовано с целью активизации физкультурно-спортивного движения и мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом. Ожидается, что фестиваль поможет популяризации северной ходьбы среди самарцев, будет способствовать развитию новых форм организации досуга населения, укреплению здоровья участников. 

До 10 декабря продолжается областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов в 2021 году. В рамках этого события запланированы онлайн-соревнования по шахматам, онлайн-соревнования по компьютерному спорту, а также мероприятие «Все возможно с ГТО». В мероприятиях ГТО к участию приглашаются индивидуальные участники, а также спортсмены в составе групп и коллективов.

С 11 по 12 декабря на игровой платформе PS4 состоится онлайн-турнир Самарской области по компьютерному спорту «FIFA 21» в 2021 году. Показать свои навыки и способности во время турнира могут жители региона старше 14 лет. Онлайн-турнир проводится, чтобы повысить мастерство спортсменов, определить сильнейших из них, а также для популяризации компьютерного спорта.

В эти же даты пройдет онлайн-турнир Самарской области по компьютерному спорту «NHL 21». Участвовать в нем можно будет спортсменам не моложе 14 лет.

До 16 декабря полным ходом идет областной онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама». Цель события - вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Кроме того, он направлен на пропаганду здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей, создание условий, мотивирующих к занятиям физкультурой и спортом. Участвовать в фестивале могут семейные команды региона в составе: мама 25-29 лет, имеющая медицинский допуск к занятиям физкультурой и спортом и дети до 15 лет. Как отмечают организаторы, основу спортивной программы составляют личные соревнования по двоеборью, проводимые среди участниц-мам в дистанционном формате.

С 29 ноября по 20 декабря проводится областной фестиваль «Спорткоманда63 против COVID-19» в 2021 году. На первом этапе мероприятия запланирована онлайн-викторина. На втором – конкурс фотографий «Спорт объединяет» и на заключительном этапе - конкурс-челлендж по видеороликам. Участвовать в фестивале могут любые жители Самарской области, независимо от пола и возраста, разделяющие идеи здорового образа жизни.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сергей Рыжиков: Сейчас ЦУР является единым пунктом сбора проблемных вопросов по различным направлениям
30 ноября 2021  10:58
Сергей Рыжиков: Сейчас ЦУР является единым пунктом сбора проблемных вопросов по различным направлениям
246
Качество разъяснительной работы с населением о важности вакцинации – зона личной ответственности глав муниципальных образований.
29 ноября 2021  22:15
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
559
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
29 ноября 2021  13:58
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
489
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
29 ноября 2021  13:00
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
468
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
29 ноября 2021  10:44
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
555
Весь список