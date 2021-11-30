В декабре в Самарской области пройдут турниры, соревнования и фестивали по физкультуре в формате онлайн

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В Самарской области в условиях действия ограничительных мер проводятся спортивные мероприятия, организаторы которых учитывают санитарно-эпидемиологические требования. Они направлены на воспитание у людей стремления к здоровому образу жизни, укрепление здоровья участников, популяризацию спорта.

До 3 декабря в регионе продлится онлайн-фестиваль среди лиц старшего возраста Самарской области «Шагаем к долголетию!». Спортивное мероприятие нацелено на повышение уровня физической подготовленности людей, пропаганду здорового образа жизни, создание условий, мотивирующих к занятиям физкультурой. Участниками его стали жители региона в возрасте от 60+, имеющие медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом.

До 4 декабря на онлайн-площадках Ассоциации «Самарская федерация ушу» будет продолжаться областной фестиваль «Здоровье пожилых: перезагрузка». Его цели - популяризация здорового образа жизни среди старшей возрастной группы, привлечение пенсионеров к регулярным занятиям физкультурой и спортом, повышение качества их жизни, укрепление здоровья. На фестивале могут выступать граждане России в возрасте от 50 лет, проживающие в регионе.

5 декабря пройдут онлайн-соревнования Самарской области по быстрым шахматам среди лиц старшего возраста в 2021 году. Турнир проводится для повышения мастерства спортсменов, определения сильнейших шахматистов, обеспечения занятости населения и популяризации шахмат. К участию допускаются жители региона в возрасте от 65 лет и старше, имеющие спортивный разряд не выше кандидата в мастера спорта России.

До 8 декабря в регионе продлится первый этап фестиваля по художественной гимнастике «Шаги к успеху» в 2021 году. Второй этап турнира запланирован в формате видеоконференции. Во время мастер-классов свое мастерство продемонстрируют команды по художественной гимнастике.

До 8 декабря 2021 года будет продолжаться региональный онлайн-фестиваль по технике северной ходьбы «Здоровое движение!». Мероприятие организовано с целью активизации физкультурно-спортивного движения и мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом. Ожидается, что фестиваль поможет популяризации северной ходьбы среди самарцев, будет способствовать развитию новых форм организации досуга населения, укреплению здоровья участников.

До 10 декабря продолжается областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов в 2021 году. В рамках этого события запланированы онлайн-соревнования по шахматам, онлайн-соревнования по компьютерному спорту, а также мероприятие «Все возможно с ГТО». В мероприятиях ГТО к участию приглашаются индивидуальные участники, а также спортсмены в составе групп и коллективов.

С 11 по 12 декабря на игровой платформе PS4 состоится онлайн-турнир Самарской области по компьютерному спорту «FIFA 21» в 2021 году. Показать свои навыки и способности во время турнира могут жители региона старше 14 лет. Онлайн-турнир проводится, чтобы повысить мастерство спортсменов, определить сильнейших из них, а также для популяризации компьютерного спорта.

В эти же даты пройдет онлайн-турнир Самарской области по компьютерному спорту «NHL 21». Участвовать в нем можно будет спортсменам не моложе 14 лет.

До 16 декабря полным ходом идет областной онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама». Цель события - вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Кроме того, он направлен на пропаганду здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей, создание условий, мотивирующих к занятиям физкультурой и спортом. Участвовать в фестивале могут семейные команды региона в составе: мама 25-29 лет, имеющая медицинский допуск к занятиям физкультурой и спортом и дети до 15 лет. Как отмечают организаторы, основу спортивной программы составляют личные соревнования по двоеборью, проводимые среди участниц-мам в дистанционном формате.

С 29 ноября по 20 декабря проводится областной фестиваль «Спорткоманда63 против COVID-19» в 2021 году. На первом этапе мероприятия запланирована онлайн-викторина. На втором – конкурс фотографий «Спорт объединяет» и на заключительном этапе - конкурс-челлендж по видеороликам. Участвовать в фестивале могут любые жители Самарской области, независимо от пола и возраста, разделяющие идеи здорового образа жизни.