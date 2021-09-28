В честь 16-летней россиянки назвали элемент в художественной гимнастике

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Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала авторский элемент россиянки Лалы Крамаренко — пируэт с согнутой ногой, передают "Известия" со ссылкой на на страницу сборной России по художественной гимнастике в Instagram.

«Пируэту Лалы присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если гимнастка выполняет его из положения стоя; и 0,60 — если он выполняется из положения на полу», — сказано в комментарии к публикации.

При этом уточняется, что за каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла. Так, в случае, если гимнастка выполнила пируэт «Крамаренко» на 360 градусов из положения на полу, его ценность составит 0,80 балла.

Лале Крамаренко 16 лет. Она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров по художественной гимнастике и чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете.

Фото: Instagram.com/@rgymrussia/"Известия"