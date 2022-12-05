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В Чехове прошел международный турнир «Кубок Содружества» по сумо среди мужчин и женщин.



В состязаниях приняли участие около 200 лучших сумоистов из России, Беларуси, Ирана, Монголии, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Грузии и Армении. Турнир прошел по правилам Международной федерации сумо (ISF). Во всех весовых категориях соревнования проводились по круговой системе. В поединках за медали победитель определялся по результатам трех раундов. В каждой весовой категории выступали не более восьми спортсменов от каждой страны.



В мужском турнире в составе сборной России в весовой категории до 92 кг серебряную медаль выиграл представитель 63 региона Артем Пуляшкин. На первом месте Кирилл Сорокин. На третьем - Чингис Куулар (оба - Россия).

Фото: минспорта СО