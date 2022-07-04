В Бишкеке прошло первенство мира среди юношей и девушек по гиревому спорту

В Бишкеке (Киргизия) прошло первенство мира среди юношей и девушек по гиревому спорту.
Соревнования прошли во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула. В них приняли участие 220 спортсменов из 8 стран. Победители и призеры определялись в дисциплинах: толчок гирь, рывок гирь, толчок гирь по длинному циклу и в командной эстафете. По итогу турнира представители Самарской области завоевали три медали:
Никитин Дмитрий (командная эстафета);
Никитин Дмитрий (весовая категория 78 кг);
Ливецов Олег (весовая категория 63 кг).
Фото: минспорта СО