В Бишкеке прошло первенство мира среди юношей и девушек по гиревому спорту

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В Бишкеке (Киргизия) прошло первенство мира среди юношей и девушек по гиревому спорту.



Соревнования прошли во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула. В них приняли участие 220 спортсменов из 8 стран. Победители и призеры определялись в дисциплинах: толчок гирь, рывок гирь, толчок гирь по длинному циклу и в командной эстафете. По итогу турнира представители Самарской области завоевали три медали:



Никитин Дмитрий (командная эстафета);

Никитин Дмитрий (весовая категория 78 кг);

Ливецов Олег (весовая категория 63 кг).

Фото: минспорта СО