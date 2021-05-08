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До Великой Отечественной войны в Алексеевке жили Павел и Прасковья Володичкины.
В Алексеевке состоялась легкоатлетическая эстафета памяти семьи Володичкиных
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В Алексеевке состоялась легкоатлетическая эстафета памяти семьи Володичкиных

8 мая 2021 15:16
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До Великой Отечественной войны в Алексеевке жили Павел и Прасковья Володичкины.

В поселке Алексеевка состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти семьи Володичкиных.

До Великой Отечественной войны в Алексеевке жили Павел и Прасковья Володичкины. Все их 9 сыновей ушли на фронт и погибли. Прасковья Володичкина не выдержала такого горя и умерла.

 С 1996 года в Алексеевке проходит легкоатлетическая эстафета памяти семьи Володичкиных.

- Наше поколение должно чтить и помнить героический подвиг наших предков. И такие спортивные мероприятия важны не только для привлечения молодежи к здоровому образу жизни, но и сохранения памяти об истории стран, - отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Алексеевка эстафета

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