В Алексеевке состоялась легкоатлетическая эстафета памяти семьи Володичкиных

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В поселке Алексеевка состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти семьи Володичкиных.



До Великой Отечественной войны в Алексеевке жили Павел и Прасковья Володичкины. Все их 9 сыновей ушли на фронт и погибли. Прасковья Володичкина не выдержала такого горя и умерла.



С 1996 года в Алексеевке проходит легкоатлетическая эстафета памяти семьи Володичкиных.



- Наше поколение должно чтить и помнить героический подвиг наших предков. И такие спортивные мероприятия важны не только для привлечения молодежи к здоровому образу жизни, но и сохранения памяти об истории стран, - отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

Фото: минспорта СО