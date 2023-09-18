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В акции «Самара в движении» приняли участие 240 000 человек

18 сентября 2023 12:30
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в акции «Самара в движении» приняли участие 240 000 человек

Зумба, флайнг-диск, регби, футбол: это далеко не полный список видов спорта, которыми в рамках акции «Самара в движении» могли заняться горожане минувшим летом.

Напомним, эта физкультурно-спортивная акция стартовала 23 июня и финишировала 31 августа.

В 2023 году «Самара в движении» стала еще популярнее, чем в предыдущие годы работы. Новые локации, увеличенная площадка для групповых занятий на пляже и активная информационная работа позволили тысячам жителей города попробовать для себя новые виды физической активности, расширить свой круг интересов и найти новых друзей.

Общий охват акции – 240 000 человек, из них постоянных посетителей – 21 670 человек. В дальнейшем это спортивное событие планируется масштабировать: увеличить число мест проведения тренировок, модернизировать и улучшить уже существующие направления.

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