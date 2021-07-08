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Ушедший с поста главного тренера сборной России Станислав Черчесов отказался от неустойки положенной по контракту

8 июля 2021 17:44
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Станислав Черчесов завершает работу в сборной без финансовых претензий, говорят источники РБК. Его контракт был рассчитан до конца 2022 года

Ушедший с поста главного тренера сборной России Станислав Черчесов откажется от неустойки, которая положена по контракту. Об этом РБК сообщили источник в РФС и еще два собеседника, знакомых с ситуацией.

«На встрече с Дюковым он сам отказался от неустойки», — сказал один из собеседников РБК. Другие два источника подтвердили эту информацию. По их словам, недопониманий между сторонами нет. 

Ранее РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым. «Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — сказал глава РФС Александр Дюков.

Черчесов был назначен главным тренером сборной в августе 2016 года, его контракт был рассчитан до конца 2022-го. При нем команда провела 57 матчей, в 25 из которых одержала победу, 21 матч проиграла. Главный успех сборной под руководством Черчесова - выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Отставка произошла на фоне провального выступления национальной команды на Евро-2020. Россияне заняли четвертое место в группе и не вышла в плей-офф. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела разгромных два поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

 

Фото: Станислав Черчесов (Global Look Press)/РБК
 

Теги: отказался от неустойки Станислав Черчесов

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