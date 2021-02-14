Уроженец Тольятти Игорь Кононов стал вице-чемпионом мира по мотогонкам на льду

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В воскресенье, 14 февраля, в Тольятти состоялся завершающий этап Чемпионата мира по мотогонкам на льду. За звание сильнейшего спортсмена боролись представители семи стран: России, Швеции, Австрии, Германии, Финляндии, Чехии, Нидерландов. Честь нашей страны защищали в том числе уроженцы Автограда, представители спортивного клуба «Мега-Лада» Игорь Кононов и Даниил Иванов. Вместе с земляками наших спортсменов с трибуны поддерживал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2021 году Личный чемпионат мира проходил на территории нашего региона уже в восьмой раз. По итогам заездов вторым стал тольяттинец Игорь Кононов, «бронзу» завоевал Дмитрий Хомицевич из Каменск-Уральска. А «золото» выиграл Динар Валеев, представляющий Башкирию.

«Сегодня здесь, на тольяттинском льду, определился чемпион мира по мотоциклетным гонкам. Я поздравляю чемпиона! Как и все тольяттинцы, я переживал за наших парней. Они тоже сегодня победители! — отметил Дмитрий Азаров на церемонии награждения чемпионов — Мы увидели мужественных ребят, быстрых, точных, готовых на все, чтобы победить. Я очень рад, что наша тольяттинская школа является лидирующей в стране, задает темп».

Мотогонщиков в Тольятти готовят с раннего возраста: на базе спортивного клуба «Мега-Лада» действует Областная детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею. Её открыли благодаря поддержке Правительства Самарской области. Из школы дети выходят профессиональными спортсменами, которые в дальнейшем защищают честь клуба «Мега-Лада» и всего региона на соревнованиях самого высокого уровня.

«Уверен: победы впереди, они не заставят себя ждать, потому что этот специализированный центр принимает мальчишек, которые с самого юного возраста осваивают этот отважный технический вид спорта, что очень важно для нашего региона. Они принесут новые победы и славу нашему самарскому спорту, а значит — всему российскому спорту», — подчеркнул губернатор.

В общении с вице-чемпионом Игорем Кононовым Дмитрий Азаров отметил, что такие спортсмены — настоящий пример для подрастающего поколения и предложил ему проводить мастер-классы для будущих гонщиков.

«Всегда готов поделиться опытом», — ответил гонщик, передает пресс-служба облправительства.