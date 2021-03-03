Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

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Спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет. Об этом РБК сообщил представитель телеканала «Матч ТВ», на котором работал Розанов.



«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал в Twitter комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.



В январе 2019 года у Розанова обнаружили онкологическое заболевание. В июне комментатор сообщил, что после курса химиотерапии его состояние улучшилось.



Розанов начал карьеру на телеканале «НТВ-Плюс», на который попал через первый конкурс комментаторов в 1996 году. Его первым репортажем была трансляция матча российской хоккейной Суперлиги между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» 2 ноября 1996 года.



Позднее Розанов начал комментировать и футбольные матчи. В частности, он работал на трансляциях Евро-2000, ЧМ-2002, ЧМ-2008, ЧМ-2014, Евро-20016 и ЧМ-2018. В 2006, 2010 и 2016 годах комментировал финальные матчи Лиги чемпионов.



Также Розанов работал на трансляциях финальных матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, финала Кубка мира по хоккею 2004 года. Кроме того, он комментировал соревнования по гандболу на Олимпийских играх.



С 2012 по 2014 год Розанов работал на украинских телеканалах ТРК «Украина», «Футбол» и «Футбол+». Он покинул страну после начала военного конфликта на востоке Украины.



Помимо телевидения Розанов вел спортивные передачи и на радио. Он работал на радиостанциях «Спорт», «Маяк» и «Вести FM».



Розанов читал закадровый текст в документальных фильмах «Легенды чемпионатов мира 1954–1994. Обзор и лучшие моменты чемпионатов мира по футболу» и «Победители чемпионата мира по футболу». Также он озвучивал русские версии игр EA Sports FIFA.



Фото из открытых источников