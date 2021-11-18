Умер легендарный игрок "Крыльев Советов"

107

На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок "Крыльев Советов", заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с "Крыльями" бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность.

Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы, сообщается на странице ФК.