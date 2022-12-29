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Умер легендарный бразильский футболист Пеле
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Умер легендарный бразильский футболист Пеле

29 декабря 2022 22:04
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Ему было 82 года.

Фото : Социальные сети /РИА Новости

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет, сообщила его дочь Келли Кристина Насименту в Instagram*, передает РИА Новости.

"Все, что у нас есть, благодаря тебе. Мы тебя бесконечно любим. Покойся с миром", — написала она.

Эдсон Арантис ду Насимеенту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в Бразилии. Единственный в истории футболист, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах. Пеле входит в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру — по некоторым данным, на его счету 1281 гол.

На клубном уровне Пеле на протяжении 18 лет представлял бразильский "Сантос". Еще три года он выступал за американский "Нью-Йорк Космос", в котором и завершил карьеру в 1977 году.

По окончании карьеры снялся в нескольких фильмах и сериалах, организовывал благотворительные проекты. В 1994 году стал послом доброй воли ЮНЕСКО, в 1995 году — министром спорта Бразилии. В 1997 году получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул рыцаря.

В сентябре прошлого года Пеле диагностировали опухоль толстой кишки. В конце ноября 2022 года его внепланово госпитализировали с общим отеком тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, поэтому ему оказывали паллиативную помощь.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

 

Фото : Социальные сети /РИА Новости

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