Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу
Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу
У сборной России – 38-я награда на Олимпийских играх в Токио
У сборной России – 38-я награда на Олимпийских играх в Токио
На Поволжье снова надвигается аномальная жара
На Поволжье снова надвигается аномальная жара
Житель Исаклинского района сушил на террасе коноплю
Житель Исаклинского района сушил на террасе коноплю
Чем вы рискуете, покупая поддельную справку о вакцинации
Чем вы рискуете, покупая поддельную справку о вакцинации
Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле
Ученые предупредили о необратимой катастрофе на Земле
Водителей предупредили о начале сплошных проверок на дорогах
Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
В Кировском районе Самары пенсионер попал под машину
В Кировском районе Самары пенсионер попал под машину
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.05
EUR 86.99
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

У сборной России – 38-я награда на Олимпийских играх в Токио

1 августа 2021 13:06
156
У сборной России – 38-я награда на Олимпийских играх в Токио

Боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг. Теперь на счету российских спортсменов 11 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых медалей. Сегодня в Токио разыграют 25 комплектов наград. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах вышла в финал Олимпиады и гарантировала себе как минимум серебро Игр в Токио.

Российские рапиристы по-армейски отпраздновали победу над командой США: они выстроились на дорожке и прокричали троекратное "Ура!". Мужская сборная России по фехтованию на рапирах вышла в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио и гарантировала себе как минимум серебро.

В полуфинале Россияне Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин победили американцев со счетом 45:41. Россиянка Дарья Клишина не смогла выйти в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину в Токио. В первых двух попытках утренней квалификации она совершила заступ, а во время третьей попытки прервала разбег из-за травмы ноги. Спортсменку увезли с арены на инвалидном кресле. Клишиной 30 лет, она двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года, передает Радио Маяк.

Теги: медали олимпиада Олимпийские игры

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский шпажист - в финале Олимпиады!
30 июля 2021, 10:23
Самарский шпажист - в финале Олимпиады!
Золотые медали россияне разыграют с командой Японии сегодня. Спорт
533
Еще 27 случаев заражения коронавирусом подтверждено на Олимпиаде в Токио
30 июля 2021, 09:33
Еще 27 случаев заражения коронавирусом подтверждено на Олимпиаде в Токио
Олимпиада проходит без болельщиков из-за рубежа, а также в основном без японских зрителей. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
500
На Олимпиаде тест на covid-19 с положительным результатом за сутки сдали 16 человек
26 июля 2021, 10:43
На Олимпиаде тест на covid-19 с положительным результатом за сутки сдали 16 человек
Трое зараженных являются спортсменами, не проживающими на территории Олимпийской деревни. Спорт
653
В центре внимания
За сутки в Самарской области 63 новых случая коронавируса
1 августа 2021  13:44
За сутки в Самарской области 63 новых случая коронавируса
7
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
31 июля 2021  13:05
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
822
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
31 июля 2021  12:25
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
723
В командном турнире шпажистов сборная России (ОКР), за которую выступал наш спортсмен, заняла 2 место.  
30 июля 2021  16:08
Самарский шпажист Павел Сухов завоевал серебро Олимпийских игр 
898
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
30 июля 2021  13:30
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
834
Весь список