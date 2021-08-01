У сборной России – 38-я награда на Олимпийских играх в Токио

156

Боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг. Теперь на счету российских спортсменов 11 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых медалей. Сегодня в Токио разыграют 25 комплектов наград. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах вышла в финал Олимпиады и гарантировала себе как минимум серебро Игр в Токио.

Российские рапиристы по-армейски отпраздновали победу над командой США: они выстроились на дорожке и прокричали троекратное "Ура!". Мужская сборная России по фехтованию на рапирах вышла в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио и гарантировала себе как минимум серебро.

В полуфинале Россияне Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин победили американцев со счетом 45:41. Россиянка Дарья Клишина не смогла выйти в финал олимпийских соревнований по прыжкам в длину в Токио. В первых двух попытках утренней квалификации она совершила заступ, а во время третьей попытки прервала разбег из-за травмы ноги. Спортсменку увезли с арены на инвалидном кресле. Клишиной 30 лет, она двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года, передает Радио Маяк.