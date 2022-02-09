62

Церемония награждения наших фигуристов за победу в командном турнире перенесена на неопределенный срок. В чем причина – пока неизвестно даже в Федерации фигурного катания. Но в спортивных интернет-изданиях появилась неподтвержденная информация, что есть какие-то проблемы с допинг-тестом у фигуриста – имя не называют. Причем анализы были сданы еще до начала соревнований.

Напомним, сборная России заняла первое место в командном турнире по фигурному катанию. Вторыми стали американцы, третьими – японцы.