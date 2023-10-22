Я нашел ошибку
Главные новости:
В заключительный день на Международном форуме было проведено более десяти мероприятий деловой программы, а также весь день работала выставка.
«Россия - спортивная держава»: Лидия Рогожинская выступила спикером круглого стола на международном форуме
Автомобилисты попросили Минпромторг и ФАС ограничить комиссии дилеров
Автомобилисты попросили Минпромторг и ФАС ограничить комиссии дилеров
Мобильнoе приложение МЧС России – ваш личный помощник при ЧС
Мобильнoе приложение МЧС России – ваш личный помощник при ЧС
Тольяттинец украл в подъезде велосипед и сдал в ломбард
Тольяттинец украл в подъезде велосипед и сдал в ломбард
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
Сотрудник банка из Тольятти спас 500 тысяч рублей местной жительницы
Сотрудник банка из Тольятти спас 500 тысяч рублей местной жительницы
В Чапаевске иномарка врезалась в столб и перевернулась
В Чапаевске иномарка врезалась в столб и перевернулась
Самара на два дня стала столицей регби России
Самара на два дня стала столицей регби России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.91
-1.4
EUR 101.43
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Тренер сборной России по регби потерял смысл в работе

22 октября 2023 14:33
80
Тренер сборной России по регби потерял смысл в работе

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и «Русскими Барбарианс» заявил, что не видит смысла работать при текущей обстановке, когда национальная команда отстранена от международных матчей. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Вопрос сейчас стоит не обо мне. Надо понимать, что будет со сборной в дальнейшем. Если мы будем играть как сборная всего лишь раз в год вот этот матч, то смысла нет. Я об этом перед игрой и сказал ребятам. Будет разговор с руководством — безусловно, сборная должна существовать, вопрос — в каком формате. Если в течение следующего года международные контакты не наладим, то нет смысла собирать этих ребят 27-летних, надо собирать молодежь. Должен будет появиться молодой тренер, который будет работать на перспективу и в будущем поведет национальную команду за собой», — заявил Первухин.

Игра между сборной России и «Русскими Барбарианс» прошла 21 октября в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и завершилась победой «Барбарианс» со счетом 25:21.

«Русские Барбарианс» — сборная иностранных игроков, выступающих в чемпионате России.

Ранее глава регби России провел параллель с футболом.

Газета.ру  Анастасия Баринова

Фото Федерация регби России

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
592
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
453
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
474
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
602
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
679
Весь список