Традиционное открытие сезона: в «МТЛ Арене» состоится очередной розыгрыш Кубка Приматова

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С 27 по 29 сентября в «МТЛ Арене» состоится очередной, уже 16-й по счету, розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова среди мужских команд.

Этим турниром в Самаре уже много лет открывается «большой» баскетбольный сезон.



Генрих Алексеевич Приматов — заслуженный тренер СССР, человек, с чьим именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области. Он был первым тренером созданной в 1976 г. в Куйбышеве команды «Строитель», в 80-е годы выступавшей в Высшей лиге чемпионата СССР.

БК «Самара» — правопреемник «Строителя». Турнир памяти Г.А. Приматова проводится клубом с 1997 г. Действующим обладателем трофея является самарская команда.

Для «Самары» этот турнир традиционно является последней проверкой готовности к официальному сезону.

На этот раз трофей, как и год назад, по круговой системе разыграют четыре команды: лучшая команда Суперлиги-1 последних лет «Самара», действующий обладатель Кубка России «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), а также «Уфимец» и «Купол-Родники».

Расписание турнира:

27 сентября

16:00. Уфимец – Темп-СУМЗ-УГМК

19:00. Самара – Купол-Родники

28 сентября

16:00. Темп-СУМЗ-УГМК – Купол-Родники

19:00. Самара – Уфимец

29 сентября

16:00. Уфимец – Купол-Родники

19:00. Самара – Темп-СУМЗ-УГМК

Фото: БК "Самара"