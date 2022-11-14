Тотьмянина получила травму колена во время выступления на "Ледниковом периоде"

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Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух заявил РИА Новости, что бывшая фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму колена во время выступления на телепроекте.

Тотьмянина выступает в "Ледниковом периоде" в паре с актером Иваном Колесниковым.

"Татьяна (Тотьмянина) сейчас проходит обследование. У нее было падение во время выступления. Был один из элементов, не поддержка. Во время поворота Иван (Колесников) упал и случайно задел коньком колено Тани. Не знаю, насколько серьезно там все, но у нее был сильный болевой шок. Возможно, что все обойдется. Таня - настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но ее увезли на скорой. Думаю, завтра мы уже что-то поймем по результатам", - заявил Авербух.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов