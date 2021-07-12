Тольяттинский теннисист выиграл чемпионат России (спорт глухих)

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11 июля на теннисных кортах «Тольятти Теннис Центра» завершились чемпионат и первенство России по спорту глухих. Среди призеров соревнований — спортсмены Самарской области.

На чемпионате России Владислав Абрамов завоевал серебро в одиночном мужском и парном разрядах (выступал вместе со спортсменом из Москвы). В смешанном парном разряде — бронза (выступал со спортсменкой Краснодарского края).

Ангенлина Анучина — бронза в женском одиночном разряде, серебро в парном женском разряде (выступала вместе со спортсменкой из Ханты-Мансийский автономного округа — Югры).

В рамках первенства России Владислав Абрамов, играя в паре с теннисисткой из Москвы, выиграл золото смешанного парного разряда, сообщает Минспорта региона.