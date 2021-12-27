Тольяттинский фигурист Егор Базин - бронзовый призер чемпионата России

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В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Тольяттинский спортсмен Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой из Подмосковья стали бронзовыми призерами в танцах на льду.

По итогам двух прокатов дуэт набрал 195,75 баллов. Победителями стала московская пара Александра Степанова и Иван Букин, которые набрали 223,37 баллов. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Москва, 207,70).

По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате Европы 2022 года. Отметим, что Егор Базин вместе с партнершей входит в расширенный состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.