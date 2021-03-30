Тольяттинский «Акрон» вырвал победу в Москве на последних секундах!

73

Футболисты дожали «Чертаново» в меньшинстве и покинули зону вылета Олимп-ФНЛ.

Третья игра соперников в сезоне (с учетом 1/64 финала Кубка России) обещала быть упорной. В первых двух «красно-черные» и «чертановцы» победили по разу в один мяч. Единственный гол решил судьбу и воскресного матча, но только ждали его до самого конца. Большую часть поединка команды сражались с полем и действовали неконструктивно. В первой половине опасен был прострел Сергея Балановича вдоль линии ворот, который не успел замкнуть Артем Делькин. После ряда замен во втором тайме «Акрон» прибавил в концовке: несколько раз в игру всерьез вступал Илья Абаев. Удаление Булата Садыкова, казалось, спутает все карты гостям, но подопечные Владимира Жапалэу «разжали пружину» своей атаки перед финальным свистком. Всеволод Нихаев отправил в контрзабег Карима Гираева, который в окружении пятерых соперников отправил снаряд в дальний угол ворот «Чертаново».

- В концовке удалось забить, прежде всего, за счет характера. Команда проявила его, хотела больше выиграть. Где-то нам не везло, и качество поля оставляло желать лучшего. Многое не получалось, но мы все-таки взяли свое, - отметил после игры герой финального эпизода.

Уже в субботу «Акрон» на своем поле в Жигулевске примет команду Александра Кержакова - томскую «Томь». Начало матча в 15:00.

Владимир Жапалэу, главный тренер «Акрона»:

– Очень тяжелая игра. Крайне важными оказались замены и эти ребята прибавили. Очень много было карточек. Над этим нужно работать. В первом тайме не хватало остроты. Во втором тайме было больше контроля, играли вперед. Удалось выиграть этот матч.

ПРОТОКОЛ МАТЧА: «Чертаново» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) 0:1 (0:0)