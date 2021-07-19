Тольяттинский «Акрон» одержал первую победу в сезоне

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Тольяттинские футболисты в рамках второго тура первенства ФНЛ провели домашний матч. На самарском «Металлурге» они принимали астраханский «Волгарь». Со счетом 1:0 победу на свой счет записали хозяева.

Победный гол на 68-ой минуте забил Константин Базелюк.

«Очень важные три очка для нас, поскольку мы стартовали с проигрыша. Я хотел бы поблагодарить ребят за характер. Тяжелая победа далась нам сегодня. Но мы терпели до конца, ребята были дисциплинированы так, как мы просили и все, что мы просили они выполнили. Мелкими шажочками мы будем готовиться к следующей игре и идти вперед и только вперед», — резюмировал главный тренер ФК «Акрон» Владимир Жапалэу, добавив, что благодарен болельщикам, которые пришли поддержать команду в тридцатиградусную жару.

Заработав три очка тольяттинцы поднялись с подвала турнирной таблица на 9-ое место. Следующую игру «Акрон» проведет на выезде с липецким «Металлургом».

Напомним, что домашним стадионом заявлен «Кристалл» в Жигулевске. Однако в связи с тем, что работы по его обновлению завершить к началу сезона не удалось, первые матчи сезона 2021\2022 проходят на запасном стадионе в Самаре.

Ориентировочно «переезд» в Самару должен продлиться до середины августа, пишет Обозрение.