Тольяттинские полицейские провели первенство по легкоатлетическому четырехборью для юных динамовцев 

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Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел на базе спортивного комплекса «Старт» провели открытое первенство по легкоатлетическому четырехборью для юношей из спортивных школ города.



В спортивном мероприятии приняли участие 79 юных динамовцев, которые соревновались в четырех дисциплинах по легкой атлетике: в беге на 30 и 300 метров, метании мяча и прыжке в длину с места.



После окончания соревнований судейской коллегией были подведены итоги. Призеры и победители получили заслуженные награды из рук председателя тольяттинской организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» начальника У МВД России по г. Тольятти полковника полиции Ахмедханова Хейруллы Мирзоевича. Хейрулла Мирзоевич поблагодарил юных динамовцев за активное участие, отметив, что спортивные мероприятия закаляют характер, воспитывают командный дух и готовность биться за результат.



Представитель Общественного совета при Управлении Денис Радченко подчеркнул: «Стало доброй традицией проводить спортивные соревнования для молодых тольяттинцев. Сегодня в честной борьбе определился сильнейший, но проигравших на нашем празднике спорта нет. Сегодня победили дружба и спорт», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО