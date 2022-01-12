Тольяттинские легкоатлеты вошли в число лучших

165

В наступившем 2022 году еще приходят сообщения о подведении итогов прошедшего спортивного сезона 2021. Ветеранская комиссия Всероссийской федерации по легкой атлетике определила пятнадцать лучших спортсменов ветеранов среди мужчин и среди женщин, а также определила десятку победителей в категории «Лучший организатор легкоатлетического движения России 2021 года».

В последнее пятилетие в числе лауреатов лучших спортсменов ветеранов России были отмечены и тольяттинские лидеры-легкоатлеты: многократный рекордсмен России, чемпион Всемирных ветеранских игр девяностолетний Николай Иванович Михайлов (единственный действующий спортсмен в России в этой возрастной категории), а среди организаторов - спортивный журналист, главный редактор газеты «Ветераны королевы спорта», действующий супермарафонец Игорь Валериевич Агишев. И вновь в списках номинантов уже 2021 года оказался представитель нашего города - это председатель Совета ветеранов спорта городского округа Тольятти Сергей Александрович Кондратьев. В прошлом Сергей Александрович был кандидатом в мастера спорта в пяти видах легкой атлетики, рекордсменом города среди юношей, а сейчас он является председателем городского и областного Союза ветеранов спорта, членом городской Общественной палаты. Его активная работа по отстаиванию интересов ветеранов спорта в различных инстанциях, пропаганда здорового образа жизни и ежегодное проведение в Тольятти ветеранского турнира по метаниям «Кубок Дружбы» были замечены и на российском уровне. И хотя победить на этот раз не удалось, но легкоатлетическое сообщество города и Самарской области верит, что с введением в строй в Тольятти легкоатлетического манежа европейского стандарта успехи наших земляков еще не раз будут отмечены на различных конкурсах.

А сегодня в России победителем у мужчин стал шестидесятилетний Константин Осадченко из города Шахты Ростовской области, показавший в спринте результаты мирового уровня (бег на 60 метров - 7,99 секунды, а в беге на 200 метров - 26,63 секунды). У женщин лучшей легкоатлеткой признана пятидесятипятилетняя москвичка Любовь Столяр. В упорной борьбе с лидерами сильных клубов из Казани и Челябинска лучшим организатором по итогам 2021 года стал Евгений Михеев - руководитель клуба «Феникс» из города Вязьмы, объединяющий более 2-х тысяч спортсменов.