Тольяттинские гандболистки в составе российской команды завоевали путевку на Олимпиаду

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В венгерском Дьёре завершился квалификационный турнир предстоящих Олимпийских игр. По его итогам национальная сборная России заняла первое место и завоевала право выступить на Олимпиаде в Токио.



В составе российской команды играли 3 гандболистки тольяттинской "Лады" - Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина и Ольга Фомина. Главный тренер национальной команды - наставник "Лады" Алексей Алексеев.



С 24 июля по 8 августа на Олимпиаде в Токио в рамках гандбольного турнира сойдутся 12 команд. Окончательный состав сборной России будет утвержден позднее, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО