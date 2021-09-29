Тольяттинские батутисты - победители командного чемпионата России

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В Санкт-Петербурге прошел командный чемпионат России и Всероссийские соревнования «Надежды России-3» по прыжкам на батуте. В состязаниях приняли участие свыше 300 спортсменов из 32 регионов России. Соревнования являлись отборочными для попадания в сборную команду России на чемпионат мира, который пройдёт в ноябре в Баку, и первенство мира, которое состоится в столице Азербайджана неделей позже.

В рамках чемпионата России сборная Самарской области, в составе которой выступили тольяттинские спортсмены Михаил Мельник, Кирилл Пантелеев и Матвей Кирюшов завоевала золотые награды в командном турнире, опередив команды Москвы и Краснодарского края. Вторую золотую медаль выиграл дуэт Михаил Мельник/Кирилл Пантелеев в синхронных прыжках, а Матвей Кирюшов стал серебряным призером в индивидуальных прыжках.

Итоги Всероссийских соревнований:

Золото: Елизавета Николаева (двойной минитрамп, девушки 11-12 лет).

Серебро: Вероника Зотова (акробатическая дорожка, девушки 13-14 лет), Елизавета Николаева (индивидуальные прыжки, девушки 11-12 лет), Степан Тихненко (двойной минитрамп, юноши 11-12 лет), Максим Анисимов (индивидуальные прыжки, юниоры 15-16 лет), Матвей Белов (акробатическая дорожка, юноши 13-14 лет).

Бронза: Матвей Белов (двойной минитрамп, юноши 13-14 лет), Алиса Дегтерева (индивидуальные прыжки, девушки 11-12 лет), Ксения Лыкова (индивидуальные прыжки, девушки 13-14 лет).