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Тольяттинская «Жемчужина» стала призером всероссийских соревнований «Самарочка»

17 декабря 2024 13:10
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Тольяттинская «Жемчужина» стала призером всероссийских соревнований «Самарочка»

С 12 по 15 декабря в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходили первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках среди мастеров спорта и всероссийские соревнования «Самарочка» по программам кандидатов в мастера спорта, 1-го и 2-го спортивного разряда. Завершал спортивное мероприятие турнир по шоу-программам синхронного катания «Мы вместе».

На лед выходили 615 участников в составе 42 команд из 13 регионов России. Самарскую область представили «Ангелы», «Эдельвейс» и «Жемчужина» из Тольятти и «Гэлакси», «Твинкл Айс» и «Волга Айс» из Самары. Также среди участников были чемпионы мира команда «Парадиз» из Санкт-Петербурга и чемпионы среди юниоров команда «Юность» из Екатеринбурга.

Победителями и призерами соревнований стали:

среди спортсменов второго спортивного разряда: «Фриволите-2» Московская область, «Матрешки» Татарстан, «Квик Степ-2» Москва;

в зачете первого спортивного разряда: «Казаночка» Татарстан, «Юность-новисы» Свердловская область, «Айс Фэнтези» Москва;

среди кандидатов в мастера спорта: «Юность» Свердловская область, «Идель» Татарстан, «Жемчужина» Самарская область;

по программе мастеров спорта: «Парадиз» Санкт-Петербург, «Татарстан» Татарстан, «Кристалл Айс» Москва.

Остальные команды из Самарской области в своих категориях показали следующие результаты: «Эдельвейс» - 5-е место, «Твинкл Айс» - 6-е место, «Ангелы» - 8-е место, «Гэлакси» - 10-е место, «Волга Айс» - 13-е место.

Участников приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш.

«Мы гордимся тем, что Самарская область является одним из родоначальников синхронного катания в Российской Федерации, наши команды являются многократными призерами соревнований, и мы ежегодно принимаем такие красивые мероприятия. И самое главное, что мы имеем возможность проводить их в современном спортивном объекте, который у нас появился благодаря национальному проекту – во Дворце спорта. Для наших фигуристов созданы условия, и мы очень рады тому, что наш регион представлен на соревнованиях достаточно сильными командами», - отметила Лидия Рогожинская.

В воскресенье, 15 декабря, состоялся турнир шоу-программ «Мы вместе», где 16 команд представили свои лучшие номера. На трибунах Дворца спорта собралось несколько тысяч зрителей.

Фестиваль «Мы вместе» - физкультурное мероприятие, которое будет разыгрываться в течение зимнего сезона, а его финал пройдет в Самаре в апреле 2025 года. Опыт Самарской области в проведении крупный спортивных мероприятий был учтен при выборе места проведения XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»: он пройдет осенью 2025 года в нашем регионе.

Проведение всероссийских соревнований по фигурному катанию способствует популяризации вида спорта, развитию детского и молодежного спорта и помогает достижению целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» по вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом. В Самарской области с целью поддержки спорта по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа «Мастер спорта».

Фото – Минспорт Самарской области

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