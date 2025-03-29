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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина теперь будет представлять на соревнованиях Австралию

29 марта 2025 13:59
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина теперь будет представлять на соревнованиях Австралию

О смене спортивного гражданства теннисистка сообщила в ночь на субботу, 29 марта, на своей странице в соцсетях.

Пост теннисистка написала полностью на английском языке.

«Правительство Австралии приняло мое заявление на получение постоянного вида на жительство. Австралия — место, которое я люблю, и я чувствую себя здесь как дома. Я люблю бывать в Мельбурне и присматриваю место для покупки дома. Как часть этого, я горжусь представлять свою новую родину, Австралию, в рамках своей спортивной карьеры», — сообщила Дарья Касаткина. — «Очевидно, что это решение не далось мне легко. Я хочу поблагодарить свою семью, тренеров и всех, кто поддерживает меня. Я всегда уважала и помнила о своих корнях, но пришла пора начать новую главу моей карьеры под флагом Австралии. Спасибо всем за понимание и поддержку».

Дарья Касаткина родилась 7 мая 1997 года в Тольятти. Свою спортивную карьеру начала в 2011 году, вскоре после 14-летия. Через несколько лет дебютировала уже на взрослых турнирах.

Осенью 2022 года Дарья Касаткина усомнилась, что сможет продолжать карьеру под российским флагом.

Последние несколько лет теннисистка тренируется за пределами России.

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