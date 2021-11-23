Тольяттинская каратистка - бронзовый призер чемпионата мира

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В Дубае (ОАЭ) завершился чемпионат мира по каратэ (WKF). Для участия в нем завились 983 спортсмена из 105 стран мира. В составе сборной России в дисциплине «кумите» выступила тольяттинская каратистка Анна Чернышева, завоевавшая бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.

По ходу турнира воспитанница Александра Юдина одолела кенийку Роуз Ванджику со счетом — 4:0, тайку Тзу-Юн Вен — 5:4, Паолу Костич из Боснии и Герцеговины – 3:0, а также француженку Лею Авазери — 4:0. В полуфинале Анне противостояла Ахлам Юссеф из Египта, которая не пустила россиянку в финал, выиграв встречу — 6:3. В поединке за бронзу Чернышева уверенно выиграла у представительницы Казахстана Севинч Рахимовой — 1:0.