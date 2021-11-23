Тольяттинка Ольга Потешкина - четырехкратная чемпионка России по плаванию

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В Саранске прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

В состязаниях приняли участие 147 спортсменов из 28 регионов Российской Федерации. В столице Мордовии тольяттинка Ольга Потешкина завоевала четыре золотые медали.

Воспитанница Аллы Журавлевой и Елены Белковой первой финишировала на дистанции 200 метров на спине с лучшим для себя результатом — 2 минуты 34,97 секунды. Затем ей не было равных на двухсотметрове комплексным плаванием (2:38.13), на стометровке на спине (1:12,36) и на дистанции 200 метров вольным стилем (2:16,33).