Сызранская спортивная школа олимпийского резерва №2 - лауреат премии «Живу спортом - 2021»

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Основная идея премии - мотивация творческой деятельности работников сферы, повышение интереса к спорту и физической культуре в регионах России и поддержка инновационных технологий в организации спортивных мероприятий.



В этом году на конкурс было подано 208 заявок из 46 субъектов Российской Федерации. Победителей определили в пяти различных номинациях. В номинации «Спортивная школа» лауреатом премии стала руководитель СШОР №2 Лариса Шлепп. Победительница получила сертификат номиналом 1 000 000 рублей на развитие физической культуры и спорта.



Торжественная церемония награждения победителей прошла в амфитеарте Гостинного двора в Москве. Заслуженную премию Ларисе Витиславовне вручил олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Фото: минспорт СО