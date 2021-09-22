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Сызранская спортивная школа олимпийского резерва №2 - лауреат премии «Живу спортом - 2021»

22 сентября 2021 14:19
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Основная идея премии - мотивация творческой деятельности работников сферы, повышение интереса к спорту и физической культуре в регионах России .

Основная идея премии - мотивация творческой деятельности работников сферы, повышение интереса к спорту и физической культуре в регионах России и поддержка инновационных технологий в организации спортивных мероприятий.

В этом году на конкурс было подано 208 заявок из 46 субъектов Российской Федерации. Победителей определили в пяти различных номинациях. В номинации «Спортивная школа» лауреатом премии стала руководитель СШОР №2 Лариса Шлепп. Победительница получила сертификат номиналом 1 000 000 рублей на развитие физической культуры и спорта.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в амфитеарте Гостинного двора в Москве. Заслуженную премию Ларисе Витиславовне вручил олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

 

Фото:    минспорт   СО

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