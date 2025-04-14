Студентки из Самарской области стали победительницами окружного турнира по баскетболу

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11 и 12 апреля на Нижегородской ярмарке состоялся Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов высших учебных заведений, в котором приняли участие 28 команд. Турнир ПФО по баскетболу 3х3 проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Самарскую область в Суперфинале представили студенты Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) под руководством тренера Дмитрия Ермолаева, а также студентки Самарского государственного технического университета (СамГТУ) под началом тренера Ольги Костроминой.

Команда СамГТУ на групповом этапе обыграла сборные Чувашской республики – 21:8 и Пермского края – 21:3, в четвертьфинале выиграла у команды Татарстана – 21:9, в полуфинале превзошла студенток Башкортостана – 22:11, а в финале вновь встретилась с соперницами из Перми и была сильнее – 21:3. Таким образом, команда СамГТУ стала победительницей соревнований. Самарские баскетболистки добиваются этого успеха второй год подряд. Самым ценным игроком Суперфинала (MVP) была признана баскетболистка сборной Самарской области Валерия Камынина.

Второе место турнира ПФО - у девушек из Пермского края, а бронзовым призером стала команда Башкортостана.

В соревнованиях юношей команда ПривГУПС на групповом этапе сыграла со сборными Пермского края – 18:21, Мордовии – 15:22, Татарстана – 18:12, а в плей-офф обыграла соперников из Башкортостана – 21:16 и Ульяновской области – 21:13 и уступила нижегородцам – 11:17 и будущему победителю турнира команде Марий Эл – 14:17. В итоговой таблице самарские «железнодорожники» остановились на седьмом месте.

Золото взяла команда республики Марий Эл, серебряный призер турнира – команда Пермского края, а третье место заняли спортсмены из Мордовии.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров турнира приняли участие почетные гости: заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло и президент баскетбольного клуба «Пари НН», 12-кратный чемпион России по баскетболу, чемпион Евролиги, серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Сергей Панов.

Турнир ПФО по баскетболу 3х3 под патронатом полномочного представителя Президента в округе проводится по трем направлениям: среди студентов учебных заведений среднего профессионального образования (с 2023 года), среди студентов образовательных организаций высшего образования (с 2024 года) и обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 100 тысяч человек (с 2025 года). Цель проекта – создание условий для развития спортивного досуга в образовательных организациях всех трех уровней образовательной системы, а также популяризация уличного баскетбола как массового и общедоступного вида спорта.

В Самарской области с целью развития массового и детско-юношеского спорта действует инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым региональная программа «Мастер спорта». Успехи наших спортсменов на окружном и всероссийском уровне способствуют повышению престижа занятий физкультурой и спортом и вовлекают население в систематические занятия, что отвечает целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: министерство спорта Нижегородской области