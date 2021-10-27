Студент СамГУПС взял золото на первенстве мира по универсальному бою

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Студент 1 курса электротехнического факультета Самарского государственного университета путей сообщения Надир Тимергазин завоевал 1 место на Первенстве Мира по универсальному бою (Unifight) версии «лайт» в категории свыше 95 кг.

Престижные международные соревнования под эгидой Международной любительской федерации «Универсальный бой» проходили с 18 по 24 октября в Анапе среди юношей и девушек 14-20 лет. В состязаниях принимали участие свыше 200 спортсменов из 15 стран, в том числе из России, Сирии, Судана, Марокко, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Украины, Чехии, Словакии и др.

По словам Надира Тимергазина, универсальный бой включает в себя преодоление полосы препятствий (лабиринт, стенку, бревно, рукоход, тоннель, сетку-канат), а также метание ножей, стрельбу и выступление на ринге. Каждый спортсмен стремится показать лучший результат. Оценивал выступления участников председатель судейской коллегии ФИАУ, судья международной категории экстра-класса Чумляков А.П. (Россия).

Сложные этапы соревнований будущий железнодорожник прошел уверенно, набрав максимальное количество баллов. Затем успешно провел четыре поединка на ринге – два в группе, в полуфинале и финале соревнований.

«Нужно верить в себя, не сдаваться. Спорт научил меня проявлять характер и на тренировках, и в учебе. Конечно, я очень горжусь победой на престижных международных соревнованиях. Стараюсь заниматься спортом постоянно, и в СамГУПС для этого созданы все условия – есть прекрасный тренажерные зал, бассейн, боксерский ринг и многое другое», - рассказал Надир Тимергазин.

В конце октября Надир Тимергазин завоевал 1 место на первенстве Приволжского федерального округа по дзюдо в возрастной категории до 21 года и прошел отбор на первенство России, которое состоится 20-24 ноября в Екатеринбурге.

Надир Тимергазин занимается борьбой самбо и дзюдо с 7 лет. Сейчас его тренируют Заслуженный тренер России Вячеслав Киргизов (мастер спорта по самбо и дзюдо) и мастер спорта по самбо Тимофей Глухов. Выступает будущий железнодорожник за клуб «Спарта», расположенный на спортивной базе СамГУПС.

Надир осознанно выбрал Самарский государственный университет путей сообщения для учебы, так как считает профессию железнодорожника интересной и престижной. «На транспорте всегда будут востребованы целеустремленные и сильные люди», - уверен Надир.