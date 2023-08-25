Студент Самарского политеха стал чемпионом по греко-римской борьбе

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В Свердловской области 20 августа начался Международный фестиваль университетского спорта. В столицу региона съехалось 2 300 спортсменов из 36 стран.

До конца месяца на турнире будут разыграны 197 комплектов наград в 14 видах спорта. 22 августа стало известно, что первое место в соревновании по греко-римской борьбе получил второкурсник инженерно-технологического факультета политеха Хусинбой Арисланбеков.

Это не первый успех молодого борца. В июне 2023 года он стал бронзовым призером первенства России среди юниоров до 24 лет, а до этого брал серебро на первенствах среди юношей до 16 лет и до 21 года. А в прошлом году Арисланбекова признали лучшим спортсменом на первенстве страны по греко-римской борьбе «Новая высота 2022».

Фото: сайт Самарского политеха