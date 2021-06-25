Стартует юбилейный областной фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули"  

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Фестиваль будет проходить в 2 этапа: заочный - 28.06.2021-31.08.2021 и очный - 12.09.2021.



Участникам I (заочного) этапа фестиваля необходимо преодолеть дистанцию в 170 км, посвященную 170-летию Самарской губернии в период с 28 июня по 31 августа 2021 года. Участие в заочном этапе возможно в двух формах: индивидуальное и командное. Количество участников в команде от 2 до 100 человек.



Очный этап фестиваля проводится 12 сентября 2021. Во II этапе фестиваля будут проводиться соревнования по северной ходьбе на дистанции 5 км (личное первенство) и 2 км -корпоративные соревнования.

Фото: минспорт СО