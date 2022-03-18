Стартовали зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" 

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Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" являются символом честной и справедливой спортивной борьбы и продемонстрируют миру объединяющую силу спорта. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Этот турнир - символ честной и справедливой борьбы, знак того, что трудности нас закаляют и вместе мы готовы их преодолевать. Игры пройдут в обстановке всеобщей поддержки и продемонстрируют всему миру объединяющую силу спорта", - сказал Чернышенко.

"Участие в Играх примут более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Свое мастерство продемонстрируют как титулованные паралимпийцы, многократные чемпионы и рекордсмены мировых первенств, так и молодые спортсмены, которые уже зарекомендовали себя в спортивной среде. Желаю всем участникам ярких выступлений, высоких результатов и новых рекордов!" - добавил вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что в состав российской сборной вошли восемь паралимпийских чемпионов, 28 заслуженных мастеров спорта России, 11 мастеров спорта международного класса и девять мастеров спорта России. За четыре соревновательных дня будет разыграно 48 комплектов медалей в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, следж-хоккее.

Размер вознаграждения победителям и призерам будет таким же, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую.