Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

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Всероссийский конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



Конкурс направлен на поиск ярких и интересных спортивных инициатив, которые мотивируют россиян вести активный образ жизни – независимо от возраста, особенностей здоровья, социального статуса.



Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте tyvigre.ru до 23 декабря включительно, а итоги будут подведены 10 апреля 2023 года.



Для подачи заявок доступны пять основных номинаций:

«Точка старта» - проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.



«Масштаб» - проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.



«Дети в спорте» - направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет.



«Трансформация в спорте» - направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.



«Безграничные возможности» - проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.



Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждет гран-при размером 1 000 000 рублей.