Я нашел ошибку
Главные новости:
Это первый подобный совет, созданный в государственном медицинском вузе в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».
В Самаре состоялось первое заседание международного экспертного Совета при СамГМУ
В 2022 году МЧС России проводился VI Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения».
В Самаре вручили диплом победителю регионального этапа конкурса фестиваля «Звезда спасения»
Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех"
Федеральные и региональные телекомпании, продюсерские центры, журналисты, авторы программ, режиссёры из разных городов России представили свои работы на суд компетентного жюри.
Дмитрий Азаров встретился с участниками фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» 
Клиенты банка могут заключить кредитный договор на  приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года.
Сбер расширил возможности «Семейной ипотеки» и ипотеки с «Господдержкой»
Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
Россия в ходе учений отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника
Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях нужна всеобщая мобилизация для решения ключевых вопросов социально-экономического развития.
Дмитрий Азаров обсудил с членами Общественной палаты региона вопросы поддержки военнослужащих и их семей
Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждет гран-при размером 1 000 000 рублей.
Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.33
0.17
EUR 60.46
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты "Мисс ИК-15 - 2022"
"Непобедимая Держава": прошел открытый чемпионат и первенство ПФО по каратэ Шотокан Казэ Ха
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

26 октября 2022 18:41
126
Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждет гран-при размером 1 000 000 рублей.

Всероссийский конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Конкурс направлен на поиск ярких и интересных спортивных инициатив, которые мотивируют россиян вести активный образ жизни – независимо от возраста, особенностей здоровья, социального статуса.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте tyvigre.ru до 23 декабря включительно, а итоги будут подведены 10 апреля 2023 года.

Для подачи заявок доступны пять основных номинаций:

 «Точка старта» - проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.

 «Масштаб» - проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

 «Дети в спорте» - направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет.

«Трансформация в спорте» - направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.

«Безграничные возможности» - проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждет гран-при размером 1 000 000 рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Федеральные и региональные телекомпании, продюсерские центры, журналисты, авторы программ, режиссёры из разных городов России представили свои работы на суд компетентного жюри.
26 октября 2022  19:24
Дмитрий Азаров встретился с участниками фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» 
287
Самарская область получила почти 170 млн рублей на развитие молодежной политики
26 октября 2022  12:56
Самарская область получила почти 170 млн рублей на развитие молодежной политики
336
Магистраль Центральная и миллиарды на районные дороги: региональный минтрнас озвучил планы на 2023 год
26 октября 2022  12:25
Магистраль Центральная и миллиарды на районные дороги: региональный минтрнас озвучил планы на 2023 год
297
Самарская область снова вошла в десятку лучших регионов по уровню научно-технологического развития
26 октября 2022  11:33
Самарская область снова вошла в десятку лучших регионов по уровню научно-технологического развития
337
В Самарской области семьи военнослужащих, погибших в СВО, получат дополнительные региональные льготы
26 октября 2022  09:53
В Самарской области семьи военнослужащих, погибших в СВО, получат дополнительные региональные льготы
270
Весь список