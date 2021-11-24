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Стартовал областной онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама»

24 ноября 2021 13:48
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Стартовал областной онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама»

В Самарской области стартовал онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама». Фестиваль проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта Самарской области. Соревнования посвящены ежегодному Дню матери и проводится на территории муниципальных образований Самарской области в дистанционном формате с использованием интернет-ресурсов.

Мероприятие способствуют формированию мотивации к занятиям физкультурой, спортом, пропагандирует традиционные семейные ценности и здоровый образ жизни. В фестивале принимают участие мамы (в возрасте от 25 до 59 лет) и дети до 15 лет включительно независимо от пола. Команды соревнуются в спортивной и творческой программе.

В спортивной части фестиваля мама выполняет упражнения:

  • сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (за 1 минуту);
  • поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту), а ребенок считает количество раз.

В творческой части фестиваля проводится конкурс кулинарных изделий, посвященных 90-летию комплекса ГТО и пропаганде здорового образа жизни. По сумме мест в спортивной и конкурсной программе определяется командный зачет. Подсчитывается первенство в спортивной программе, в конкурсной программе и в командном зачете.

Выполнение упражнений и презентация кулинарных изделий записываются на видео и направляются организаторам на электронную почту gaugto-ct@mail.ru до 3 декабря. Итоги фестиваля подводятся в срок до 16 декабря 2021 года.

Победители и призеры командного первенства и спортивной программы награждаются ценными призами министерства спорта Самарской области. Все участники фестиваля получают сувенирную продукцию. Организатором фестиваля является министерство спорта Самарской области и государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».

Положение об областном онлайн-фестивале «Самая спортивная онлайн-мама

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