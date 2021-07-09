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Теперь уже бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не был уволен и покинул свой пост на комфортных для РФС условиях.

Он считает, что со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Накануне Российский футбольный союз принял решение о расторжении контракта с Черчесовым и его тренерским штабом. Сборная России под его руководством не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе Б.