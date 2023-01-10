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Стало известно об оплате РФС взноса за членство в УЕФА
Стало известно об оплате РФС взноса за членство в УЕФА
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Стало известно об оплате РФС взноса за членство в УЕФА

10 января 2023 09:04
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Стало известно об оплате РФС взноса за членство в УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) в конце 2022 года оплатил ежегодный взнос за членство в Европейском футбольном союзе (УЕФА). Об этом стало известно «РБ Спорт».

По информации источника, сумма составила 250 швейцарских франков, что равняется примерно 19 тысячам рублей. Отмечается, что РФС тем самым оплатил свое пребывание в УЕФА в 2023 году.

30 декабря 2022 года РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При этом УЕФА выступает против желания России покинуть организацию.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022, пишет Лента.

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