Стало известно, кто заменил Даню Милохина в «Ледниковом периоде»

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Как сообщили РБК Life в пресс-службе «Первого канала», в новом сезоне партнером фигуристки Евгении Медведевой станет Федор Федотов, победитель прошлого сезона «Ледникового периода». В настоящее время ведутся съемки шоу, а об участии Федотова объявили ведущие проекта Алексей Ягудин и Анна Щербакова. «Первый канал» подтверждает информацию, которую озвучили ведущие.

В конце октября блогер Даня Милохин покинул «Ледниковый период», уехав в ОАЭ прямо посреди съемок проекта. О своем решении он сообщил в соцсетях, а после информацию подтвердил продюсер шоу Илья Авербух.

«Мы занимаемся решением вопроса, чтобы Женя (Евгения Медведева — партнерша Милохина на проекте. — РБК Life) могла продолжить проект и радовать телезрителей, потому что это будет нашим лучшим ответом такому, на мой взгляд, не очень честному поступку Милохина в первую очередь по отношению к Жене, ну и, наверное, ко мне. Хотя бесспорно мы уважаем любую позицию. Но аргумент усталость и выгорание происходят у каждого из нас, но это не значит, что мы перестаем работать», — подчеркнул он, также тепло отозвавшись о работе с Милохиным.

Блогер записал видео с объяснением ситуации, в котором сообщил, что попросту устал, поэтому решил отдохнуть и покинуть страну: «У меня не хватает сил, не понимаю, для чего и почему я это делаю. Я считаю, нужно все делать с любовью, а если любви нет, то нет смысла».

Новый сезон «Ледникового периода» выходит на «Первом канале» с 15 октября. В нем участвуют 12 пар, которые уже выступали в других частях проекта. В их числе: Егор Бероев — Елена Ильиных; Валерия Ланская — Роман Костомаров; Регина Тодоренко — Александр Энберт; Алла Михеева — Иван Букин; Вячеслав Чепурченко — Татьяна Волосожар. В жюри — Елена Чайковская, Татьяна Навка, Светлана Захарова, Елена Летучая и Дмитрий Хрусталев.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС / РБК