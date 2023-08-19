Стал известен календарь матчей до конца первого круга Мир РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала точный календарь матчей до конца первого кргуа сезона 2023/24.
8 тур. 16 сентября, сб, 15:00.
ЦСКА – "Крылья Советов"
9 тур. 23 сентября, сб, 15:00.
"Крылья Советов" – "Сочи"
10 тур. 1 октября, вс, 17:30.
"Крылья Советов" – "Спартак"
11 тур. 8 октября, вс, 15:00.
"Пари НН" – "Крылья Советов"
12 тур. 22 октября, вс, 17:30.
"Зенит" – "Крылья Советов"
13 тур. 28 октября, сб, 17:30.
"Крылья Советов" – "Оренбург"
14 тур. 5 ноября, вс, 15:00.
"Краснодар" – "Крылья Советов"
15 тур. 11 ноября, сб, 15:00.
"Крылья Советов" – "Урал"
Фото: пресс-служба ФК "КС"