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Среди самарских росгвардейцев определились лучшие спортсмены

17 июля 2023 11:44
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Среди самарских росгвардейцев определились лучшие спортсмены

На базе Управления Росгвардии по Самарской области под руководством начальника физической подготовки Приволжского округа Росгвардии полковника Сергея Аристова состоялся второй этап конкурса на  лучшее подразделение по выполнению упражнений и требований Специального спортивного комплекса «Спортсмен Росгвардии». В общей сложности к сдаче нормативов привлекались 60 сотрудников ведомства – представители специальных подразделений ОМОН и СОБР, а также вневедомственной охраны.

В течение четырех дней подразделения соревновались в беге на 100, 1000 и 3000 метров, выполнении упражнений на перекладине (подъем с переворотом и подтягивание), стрельбе, плавании и преодолении полосы препятствий. По числу набранных баллов первое место заняла команда ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области. 15 участников команды представлены к награждению нагрудными знаками «Спортсмен Росгвардии».

Теги: Росгвардия

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