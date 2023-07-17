Среди самарских росгвардейцев определились лучшие спортсмены

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На базе Управления Росгвардии по Самарской области под руководством начальника физической подготовки Приволжского округа Росгвардии полковника Сергея Аристова состоялся второй этап конкурса на лучшее подразделение по выполнению упражнений и требований Специального спортивного комплекса «Спортсмен Росгвардии». В общей сложности к сдаче нормативов привлекались 60 сотрудников ведомства – представители специальных подразделений ОМОН и СОБР, а также вневедомственной охраны.

В течение четырех дней подразделения соревновались в беге на 100, 1000 и 3000 метров, выполнении упражнений на перекладине (подъем с переворотом и подтягивание), стрельбе, плавании и преодолении полосы препятствий. По числу набранных баллов первое место заняла команда ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области. 15 участников команды представлены к награждению нагрудными знаками «Спортсмен Росгвардии».