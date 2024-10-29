Сразу две тольяттинки вошли в ТОП-15 мирового тенниса!

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Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер побила личный рекорд. Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), она стала 14-й ракеткой мира.

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина в рейтинге WTA находится на 5 ступеней выше, занимая 9-е место.

Для 20-летней Дианы 2024-й год оказался прорывным. Она одержала победы на трёх турнирах WTA в одиночном разряде и стала серебряным призёром Олимпийских игр в парном разряде.

У Дарьи Касаткиной сезон получился не столь ярким, но тоже весьма успешным. Она вернула себе звание первой ракетки России и статус теннисистки ТОП-10, завоевав два титула в шести финалах. Хотя, конечно, для дальнейших подвигов Дарье надо подтянуть игру на турнирах «Большого шлема», где в 2024-м ее преследовали неудачи.

На предстоящем Итоговом турнире ассоциации она будет второй запасной, пишет TLTgorod.