Спортсмены тольяттинского «Динамо» приняли участие в открытом кубке по зимнему мини-футболу

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На футбольном поле спортивной школы олимпийского резерва №12 «Лада» состоялся открытый кубок по зимнему мини-футболу, который прошел в рамках «Спартакиады-2022», посвященной 99-й годовщине образования «Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В турнире приняли участие 50 спортсменов – представители пяти коллективов физической культуры «Динамо». Все игры оказались зрелищными. Каждая команда достойно выступила на поле, и все спортсмены показали высокий уровень мастерства.

После окончания соревнований были подведены итоги, места распределились следующим образом:

1 место заняла команда О МВД России по г. Жигулевску;

2 место – команда Межрайонного отдела вневедомственной охраны по г. Тольятти ФФГКУ УВО МВД России по Самарской области;

3 место – команда КФК № 13 ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти;

4 место – команда КФК № 14 ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти;

5 место – команда КФК № 1 У МВД России по г. Тольятти.

На закрытии спортивного Турнира Первый заместитель Председателя Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Лукьянов Олег Николаевич поблагодарил сотрудников-спортсменов за активное участие, подчеркнул, что сотрудники ОВД должны иметь хорошую физическую подготовку, и вручил памятные кубки, дипломы и медали победителям и призерам соревнований.

Фото: минспорт ССО