Спортсмены Самарской области стали чемпионами по борьбе

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В городе Ларнака на Кипре состоялось первенство мира по самбо среди спортсменов до 18 лет.



Россиянка Екатерина Фадеева, представляющая Самарскую область, стала победительницей в весовой категории до 72 кг. Наставники Екатерины - Анна Сараева и Александра Ехлаева.



В столице Казахстана Астане завершился чемпионат мира по спортивной борьбе грэпплинг с участием 1800 спортсменов из 30 стран мира.



Выступающие за сборную России представители Самарской области Абу Гуданатов и Хамзат Стамбулов стали чемпионами мира в категории 130 кг.

Фото: минспорта СО